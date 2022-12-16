حبس شاب وسيدة 4 أيام ضُبط بحوزتهما 860 طربة حشيش في الجيزة

تُجري جهات التحقيق في الجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط شاب وسيدة بحوزتهما 860 طربة حشيش بقيمة 9 ملايين جنيه، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل تلك الواقعة فقد تمكن رجال الشرطة بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وسيدة، مقيمان في محافظة الجيزة، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضُبطا وبحوزتهما 860 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 86 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول، و4 سيارات، كما أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية على المتهم، فقد أوضح محمد عبدالعظيم، المحامى بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.