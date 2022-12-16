نصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية.. استخدم مساحات الزجاج

هناك العديد من الإرشادات المرورية، قدمتها الإدارة العامة للمرور، من بينها نصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية، والتي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها أثناء القيادة على الطرق في أوقات الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح، وخاصة بعد ساعات الفجر حتى بعد الـ8 صباحًا، وذلك للتجنب لوقوع أي حوادث نتيجة لانخفاض الرؤية أو انعدامها.

نصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية

وقدمت الإدارة العامة للمرور في وقت لاحق، إرشادات ونصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية، وهي كالتالي:

1- تعد أفضل نصيحة للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية، هى عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة، وتجنيب السيارة خارج نهر الطريق.

2ـ تهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في مناطق الشبورة.

3ـ استعمال المساحات الزجاجية بصفة مستمرة.

4ـ الالتزام بإضاءة جميع أنوار السيارة، بالإضافة لتشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة حال وجودها.

5ـ ضرورة الالتزام بتعليمات رجل المرور.

6ـ تشغيل أنوار الانتظار بالسيارة حال الشبورة، لتكون مرئية بالنسبة للأخرين وخاصة القادمين من الخلف.

فتح الزجاج.. أبرز نصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية

7ـ السير على سرعة تسمح بالرؤية، وليس السرعة القانونية، حتي تتمكن من التوقف عند الخطر قبل الاصطدام به.

8- يجب فتح زجاج المركبة بدرجة تمنع تكثيف البخار الناتج من الماء في السيارة حتي لا يتم حجب الرؤية عن قائد السيارة.

9ـ يجب استخدام آلة التنبيه على فترات مختلفة، حتي تشعر الآخرين بوجودك.

10ـ يجب مضاعفة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات التي أمامك.

11- يجب القيادة بالحارة الوسط في الطريق، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، تجنبًا لوجود أيسيارة معطلة في الحارة اليمنى.

12- حالة تعطل سيارتك جنيبها بأقصى اليمين في الطريق، بعيدا عن نهر الطريق، وتشغيل جميع الأنوار، بالإضافة لعدم النزول منها، حتى لا تتعرض للخطر.

13ـ عدم التوقف في الطريق الذي توجد به الشبورة المائية، تحت أي سبب من الأسباب.

14- لا تتخطي أي سيارة أمامك أثناء الشبورة.

15ـ في معظم الأوقات تكون الشبورة متقطعة ومتحركة، فلا يفضل الإسراع في المسافات بين منطقة وأخرى، لعدم تفاجأك بالدخول في منطقة شبورة بطريقة سريعة.

16- حال كانت سيارتك بها مواد سريعة الاشتعال، لا تدخل منطقة بها شبورة وتجنيب السيارة في أي مكان آمن عن الطريق.