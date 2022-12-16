رفع كفاءة 8 طرق حيوية في مركز الواحات البحرية بالجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعه الانتهاء منها.

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وتابع محافظ الجيزة استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، والتي ضمت رصف وتطوير ورفع كفاءة 8 طرق حيوية بنطاق المركز، في إطار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وربطها بالمحارو الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين.

رصف وتطوير مداخل قرى القصر

وتابع «راشد» أعمال رصف وتطوير مداخل قرى القصر من الناحية الغربية والحارة والقبالة بمركز الواحات البحرية، وذلك بإجمالي أطوال 3 كيلو مترات، لتحسين الحركة المرورية للمواطنين بتلك القرى.

واطلع محافظ الجيزة على خطة استكمال رصف وتطوير وتوسعه طريق الأبراج الجديد بطول 1.5 كم شرقا، وتنفيذ ازدواج للطريق لتحسين الحركة المرورية حفاظا على سلامه المواطنين، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورصف طريق رابط بين طريق الأبراج الأوسطي بالدائري الرئيسي، استكمالاً لدعم شبكات الطرق بالمركز.

تسهيل الوصول إلى المحاور الرئيسية

وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق الميسيري، لربط طريق الأبراج بمنطقة التعمير بمدينة الباويطي وذلك بطول 800 متر، إلى جانب رصف وتطوير طريق وطني لربط طريق الأبراج الرئيسي بطريق الصفا والمروة بالباويطي، ورصف طريق محطة الوقود لربطه مع طريق الأبراج الجديد بالباويطي، وجميعها طرق كانت في حاجة ماسة للرصف والتطوير، وتحويلها من طرق ترابية يصعب الحركة المرورية عليها إلى محاور تربط القرى ببعضها، وتسهل على المواطنين الوصول إلى المحاور الرئيسية.

استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق

وأكد المحافظ على استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.