موعد إجازة نصف العام 2023 للجامعات.. اعرف تفاصيل الخريطة الزمنية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إجازة نصف العام 2023 للجامعات، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات للوقوف على سير العملية التعليمية وفق الخريطة الزمنية وشرح المحاضرات والسكاشن العملية.

تفاصيل إجازة نصف العام 2023 للجامعات

وأضافت الوزارة، وفق الخريطة الزمنية، أن إجازة نصف العام 2023 للجامعات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 يناير المقبل، موضحة أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ الإجازة بعدها مباشرة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن إجازة نصف العام للجامعات تنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، على أن تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تُعقد خلال شهر يناير المقبل، بالتنسيق مع جميع الكليات، موضحة أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً بالنسبة لكليات القطاع الطبي ككلية الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض.

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، لـ «الوطن»، إنه هناك نية للتوسع في عقد الامتحانات إلكترونياً في بقية الكليات، مؤكداً أن الجامعة على أهبة الاستعداد لعقد الامتحانات وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي.

إعداد بنوك الأسئلة

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أنه جرى توجيه أعضاء هيئة التدريس بإعداد بنوك الأسئلة التي من خلالها تُوضع أسئلة الامتحانات، موضحاً أن هذه البنوك تُوضع وفق مجموعة من المواصفات العلمية التي على أساسها تقيس الأسئلة مستويات الطلاب المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الجوهري القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إن الامتحانات تعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، موضحاً لـ «الوطن»، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في مستوى الطالب المتوسط.