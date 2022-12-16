مقتل شاب طعنا بالسكين في مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالمعادي

لقى شاب مصرعه طعنا بالسكين في مشاجرة بالمعادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المعادي إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بجرح طعني ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حجاجي ح» في العقد الثالث من العمر ومصاب بطعن نافذ في الصدر.

التحريات

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وأحد أصدقائه وتطورت إلى التشابك بالأيدي، وأضافت التحريات أن المتهم أحضر سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، وعلى أثرها سقط وسط بركة من الدماء، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور دخوله المستشفى.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بعقوبة ارتكاب جريمة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».