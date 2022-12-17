غدا آخر فرصة للتقديم لوظائف المحطات النووية.. المؤهلات والأوراق المطلوبة

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن غدا الأحد يمثل آخر فرصة للراغبين في التقديم للوظائف التي أعلنت عنها الهيئة للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والعلوم، طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.

وذكر «الوكيل»، أن الهيئة أعلنت عن هذه الوظائف لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية، والتي ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة، وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية، كما ستكون أحد الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية.

تنفيذ المشروعات القومية

وأضاف رئيس الهيئة لـ«الوطن»، أن إعلان الهيئة عن الوظائف المطلوبة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والعلوم يؤكد استمرار الدولة المصرية في تحقيق نهضتها، والتعبير عن ملامح الجمهورية الجديدة.

رابط التقديم لوظائف المحطات النووية 2022

وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية، أنه يمكن للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والعلوم، والذين تخلفوا عن التقديم في المواعيد المحددة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، أن يتقدموا بطلبات شغل هذه الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط التالي www.nppa.gov.eg.

المستندات المطلوبة لوظائف المحطات النووية 2022

وكشف رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في التقديم للوظائف، وهي:

- المؤهل الدراسي مرفق به بيان درجات.

- شهادة الميلاد الرقم القومي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- شهادة عضوية النقابة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة فوتوغرافية حديثة.