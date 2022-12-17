سفن وحاملة طائرات صينية تمر بين جزيرتين يابانيتين

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إن مجموعة سفن صينية وحاملة طائرات «لياونينج»، أبحرت بين جزيرتين تابعتين لمقاطعة اوكيناوا، بحسب ما ذكرته قناة «إن إتش كي» اليابانية.

أول مرور مؤكد عبر المنطقة

وأكدت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، أن حاملة الطائرات لياونينج والسفن المرافقة لها، أبحرت من بحر الصين الشرقي إلى المحيط الهادئ عبر المياه بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكوجيما، ويعد ذلك أول مرور مؤكد عبر المنطقة من جانب حمالة طائرات صينية منذ مايو الماضي.

ويقول مسؤولون بالوزارة، إن السفن لم تدخل المياه الإقليمية لليابان، وأن اثنين من أحدث مدمرات الصواريخ كانت من بين السفن المصاحبة للحاملة.

السفن تجري تدريباتها في المحيط الهادئ

ويعتقد المسؤولون أن السفن يمكن أن تبقى في المحيط الهادئ لبعض الوقت لإجراء تدريباتها، وتقوم وزارة الدفاع بتحليل الغرض من الملاحة وتراقب عن كثب.

وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين خلافا بشأن جزر متنازع عليها تقع في بحر الصين الشرقي، ويُطلق عليها سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين، إضافة إلى تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان.

وعلي جانب آخر، أعلنت اليابان، أمس، عن تحول تاريخي في استراتيجيتها الأمنية، مع خطط لتعبئة ضخمة ردا على تزايد ما وصفته بـ مطامع الصين وكوريا الشمالية في المنطقة.