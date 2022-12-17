العثور على جثة رضيعة في كيس بلاستيك داخل صندوق قمامة بـ15 مايو

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة لقيطة داخل كيس بلاستيك ملقى في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت النيابة العامة أخذ عينة من الجثة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على والده الطفلة ووالدها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهم بإلقاء الجثة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها وكشف لغز الواقعة، والوصول إلى مُلقي الجثة في صندوق القمامة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وتلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة لقيطة، داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة بدائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين العثور علي جثة طفلة حديثة الولادة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.