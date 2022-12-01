اعترافات المتهم بطعن «عامل» في الدقهلية.. إيجار الكافتيريا السبب

قررت النيابة العامة حبس المتهم باصابة عامل في الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب طعنه وإصابته بجروح في البطن، بواسطة سلاح أبيض «مطواة».

اعترافات المتهم بالواقعة

وقال المتهم: «الدنيا كلها بتغلي، وكان لازم أغلي الإيجار، وهو اللي اعترض ومسك في خناقي».

وأوضح المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: «كنا بنتكلم وشدينا في الكلام سوا بدأ يعلي صوته، ومسكنا في بعض، محستش بنفسي غير وأنا ماسك المطوة، وضربته بيها».

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، والتحفظ على سلاح الجريمة، وعرض المتهم على الطب الشرعي.

العقوبة المنتظرة للمتهم

من جهته، أشار سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، إلى عقوبة الإصابة والجرح العمد، وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020؛ إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين» .

وقال «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث لوصول بلاغ لقسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، من مستشفى الكردي، بوصول عامل يدعى «هاني. ا. ا»، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي أعلى البطن، إثر وقوع مشاجرة مع صاحب المحل، لخلافات على رفع القيمة الإيجارية له، واعتراض العامل.

وعقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تبين أن المتهم صاحب المحل، يدعى «محمود. ع .ع»، 34 سنة، له معلومات جنائية سابقة، تعدى على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، وأحدث إصابته بجرح قطعي في البطن، نتيجة اعتراضه على رفع قيمة الإيجار بالكافتيريا التي يعمل بها.

وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده الوصول لسلاح الجريمة والتحفظ عليه، واتخذ الإجراء القانوني اللازم ضده.