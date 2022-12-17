ضبط مواد غذائية فاسدة وقطع غيار سيارات مجهولة المصدر في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه العديد من الحملات التموينية والتى أسفرت جهودها عن تحقيق الآتى

ضبط (المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات – كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "فلاتر" المقلدة لماركات مختلفة بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (600 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة – 450 فلتر جاز سيارة أنواع مختلفة - "وجميعها مقلدة مجهولة المصدر") وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مواد غذائية مجهولة المصدر

كما تم ضبط (المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (692 كيلو جرام لمواد غذائية – 70 عبوة مواد غذائية مختلفة - "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مجزر بدون ترخيص

وضبط (المسئول عن مجزر دواجن - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المجزر بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المجزر على (2 طن "دواجن" - "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمجزر محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية "عصائر" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "عصائر" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن كونها منتهية الصلاحية وقيامه بوضع إستيكرات جديدة بصلاحية جديدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (113400عبوة عصير أطعمة فواكة مختلفة - 7200 عبوة صلصة شيكولاتة - وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى - كمية كبيرة من الإستيكرات).. وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.