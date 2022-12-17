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الفائز بمستر أولمبيا لقناة الحياة: المنافسة كانت قوية وسعيد برفع علم بلدي

كتب:

شريف سليمان
09:14 م | السبت 17 ديسمبر 2022
إسلام عبدالمعين

إسلام عبدالمعين

أعرب إسلام عبدالمعين الفائز بميداليتين ذهبيتين في القوة البدنية، ببطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية، عن سعادته، وقال: «ألف مبروك للمصريين، فزت بلقب مستر أولمبيا المستوى الاحترافي في نفس مكان بطولة بيج رامي».

وأضاف «عبدالمعين»، خلال تصريحات مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «حققت المركز الأول بواقع ذهبيتين وهزمت الأمريكان والروس، ورفعت علم بلدي، المنافسة كانت قوية، تعبت كثيرًا وفرحت جدًا بالفوز على لاعبين أقوياء للغاية».

أكد إسلام، أنّ محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية وفر تدريبات ومعسكرات بانتظام وفقًا لبطولات الجمهورية، كما أنّه يتدرب في الجيم مع مدربيه المصريين والأجانب.

وأضاف: «تدربت لمدة 6 أشهر خارج مصر حتى أحاول تحقيق إنجاز، والحمد لله وفقت كثيرا في هذه البطولة، نافست 4 لاعبين من أقوى أبطال العالم في لعبة البينش بريس وحققت فيها 230 كيلوجرامًا».

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بقلم شريف سليمان