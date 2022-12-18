59 طفلا يحصدون جوائز الدورة الثامنة من مسابقة «لووون»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل توزيع جوائز مسابقة «لووون» في دورتها الثامنة للعام الحالي 2022-2023، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث نظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، من خلال مشروع أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، حيث أسفرت المسابقة عن فوز 59 طفلا من أصل 500.

ويشارك في معرض فنون الأطفال في جميع مجالات الفنون التشكيلية للأطفال المشاركين بالمسابقة، حيث تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما من جميع المحافظات، وتنظمها قصور الثقافة لاكتشاف الأطفال الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية.

لجنة تحكيم مسابقة لووون

وأعقب ذلك توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين في المسابقة، والتي توصلت إليها لجنة التحكيم، التي ضمّت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وعضوية الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتورة ثريا صبيح، أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة والرسوم المتحركة، والدكتور محمد غالب، أستاذ بكلية الفنون الجميلة والرسوم المتحركة، والدكتورة جهاد محمد شربت، «قوميسير».

قصور الثقافة تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة لووون

وأسفرت المسابقة عن فوز 59 طفلا، منهم 15 من ذوي الهمم، وتبلغ قيمة الجائزة الواحدة 1000 جنيه، وشارك في المسابقة نحو 1500 عمل فني مقدم من نحو 500 طفل من محافظات مصر المختلفة، مثل «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والعريش، وشمال سيناء، وأسيوط، وأسوان»، فضلا عن إهدائهم شهادات تقدير قصور الثقافة، وشنطة مهداة من أتوبيس الفن الجميل، ضمّت ألوان وكراسة رسم، فضلا عن توزيع كتالوج يضم أعمال المشاركين في المسابقة، ثم تكريم لجنة الفرز.