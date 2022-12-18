إتاحة حجز شقق «داره» في 9 محافظات بداية من اليوم.. 3 أنظمة للتقسيط دون شروط

يبدأ بنك الإسكان والتعمير اليوم، تلقي طلبات حجز الشقق السكنية التي طرحها صندوق التنمية الحضرية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «داره» بإجمالي 1284 وحدة سكنية، الذي يأتي نتاج لمشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، والذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية.

المرحلة الأولى لمشروع «داره» تضم 9 محافظات

أتاح صندوق التنمية الحضرية الفرصة لجميع المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «داره» التي شملت المرحلة الأولى منه 9 محافظات، دون شروط أو اشتراطات معينة كالسن أو الدخل، بل يمكن للجميع حجز وحدة سكنية «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير للاطلاع على كراسة الشروط، ومن ثم إتباع الخطوات المحددة لاستكمال ونجاح عملية الحجز.

أماكن شقق المرحلة الأولى من مشروع «داره» داخل 9 محافظات

- 88 وحدة بمنطقة «أرض الراهب» بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

- 60 وحدة بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- 360 وحدة بمنطقة «تقسيم السلام» بمدينة قنا محافظة قنا.

- 72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.

- 96 وحدة بغرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا.

- 160 وحدة بمنطقة «الحواتم» بمدينة الفيوم محافظة الفيوم.

- 192 وحدة بالمنطقة الثانية بحي عتاقة بمدينة السويس محافظة السويس.

- 176 وحدة بمنطقة جنوب الجامعة بمدينة كفر الشيخ.

- 80 وحد بجنوب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

نظام سداد شقق المرحلة الأولى من مشروع «داره»

- يمكن تقسيط سعر شقق المرحلة الأولى من مشروع «داره» لمدة 3 سنوات ، أو 5 سنوات، وحتى 7 سنوات.

- في بداية حجز وحدات مشروع «داره» يتمّ سداد مبلغ جدية الحجز.

- عقب إتمام الحجز يتمّ سداد نسبة 15٪ من ثمن الوحدة.

- في خلال سنة من إتمام الحجز، فإنه يتم سداد 15٪ من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية.

- عند استلام الوحدة السكنية سيتمّ سداد دفعة استلام تبدأ من 10٪ في بعض المشروعات، وتصل الي 15٪ و20٪ في مشروعات أخرى، إضافة إلى سداد «وديعة الصيانة».