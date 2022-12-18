انخفاض أسعار الأسماك بأسواق شمال سيناء.. 40 جنيها لكيلو «البوري القطع»

انخفضت أسعار السمك اليوم في أسواق شمال سيناء، بقيمة 5 جنيهات للكيلو لبعض الأصناف، وخاصة في سوق السمك بمنطقة المحاسنة، أحد أكبر الأسواق بالمحافظة.

أسعار الأسماك في شمال سيناء

وقال خالد حجاب، أحد تجار السمك بالسوق، لـ«الوطن»، إن سعر كيلو البوري السوبر وصل إلى 85 بدلا من 90 جنيها، والصيجان 75 بدلا من 80 جنيها، والسردينا 20 بدلا من 25 جنيها، والبوري القطع 40 جنيها بدلا من 50 جنيها أول أمس، والقاروص 60 جنيها.

فيما أضاف محمد حمادة، أحد أصحاب المحال بالعريش، لـ«الوطن»، أن عملية انخفاض الأسعار تتوقف على العرض والطلب، خاصة في الأصناف التي تستخرج من بحر العريش أو من بحيرة البردويل، أما الأصناف التي تأتي من بورسعيد أو السويس والمحافظات الأخرى، فسعرها ثابت، مثل البلطي والشوبار الذي سجل 40 جنيها، وهو نفس سعر الأسبوع الماضي.

إقبال الأهالي على شراء الأسماك

وأشار حمدي عليان، أحد تجار السمك لـ«الوطن»، أن هناك إقبال من الأهالي على شراء الأسماك بأنواعها المختلفة، لما لها من فوائد صحية متعددة، بالإضافة لتنوع الأصناف المطروحة منها.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان، أن هناك مراقبة لأسعار المنتجات بجميع الأسواق، ويتم تسجيل محاضر ومخالفات بشكل يومي، موضحة أن هناك أصناف يحكمها العرض والطلب، ولا تخضع لتسعيرة موحدة، بينها بعض أصناف الأسماك في سيناء، مثل البوري والدنيس والقاروص والصيجان والبلطي.