مناقشة وتوقيع «بوينج سي 17 ليست شجرة» للشاعر عبد الرحمن مقلد 22 ديسمبر

يقيم الشاعر عبد الرحمن مقلد، حفلًا لتوقيع ومناقشة ديوانه الأحدث «بوينج سي 17 ليست شجرة»، يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر في السادسة والنصف مساء، بمكتبة وسط البلد بمقرها 33 شارع قصر النيل تقاطع شارع شريف القاهرة).

يناقش الديوان كل من الشاعر والأكاديمي اليمني عبد العزيز الزراعي، والشاعر إيهاب البشبيشي، والناقد عمر شهريار، والشاعر سامح الحسيني عمر، والناقد شريف حتيتة، بحضور ومشاركة عدد من الشعراء والمثقفين.

ديوان عبد الرحمن مقلد

ديوان عبد الرحمن مقلد الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع، يشمل على 19 قصيدة، أولاها قصيدة مصالحة السماء والاعتذار للصخرة، وفيها يقدم الشاعر مقاربة مغايرة لشخصية سيزيف، الملعون والمعاقب من السماء بحمل الصخرة والصعود أعلى الجبل، لتسقط منه، ليستمر عذابه الأبدي، نظير خياناته.

في القصيدة هناك سيزيف مختلف متصالح مع مصيره، يحمل الصخرة بإرادته، ويمكن أن يتركها وقت يشاء، ولكنه يستمر في هذا، نظير أن يقيم حياة أبنائه.

في آخر قصائد الديوان بعنوان تقرير من الكهف، يدعو مقلد، البشرية، للعودة إلى كهفها الأول، إلى الطبيعة والبراءة، وتطوير قدرة الإنسان على التعامل مع نظرائه في الكون، بعد أن يتخلى عن أنانيته، في القصيدة دعوة إلى الحذر من مصير محتوم يتجه إليه العالم، بالأخص مع التطورات الوبائية الكبيرة، بالأخص وباء كورونا، ومع التغيرات المناخية السريعة.

معلومات عن عبد الرحمن مقلد

عبد الرحمن مقلد شاعر وصحفي مصري مواليد عام 1986، وصدر له سابقًا ثلاثة دواوين هي: «مساكين يعملون في البحر» و«نشيد للحفاظ على البطء» و«عواء مصحح اللغة»، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة قصور الثقافة لأفضل ديوان وجائزة المجلس الأعلى للثقافة وجائزة المكتب الثقافي المصري في باريس لأفضل قصيدة عربية.

وشارك في عدد من المهرجانات والملتقيات في مصر وخارجها، من بينها مهرجان جرش بالأردن وملتقى القاهرة الدولي للشعر