«الأرصاد»: الأربعاء أول أيام فصل الشتاء.. وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 ديسمبر سيكون أول أيام فصل الشتاء جغرافيا، حيث نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

بداية فصل الشتاء جغرافيا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه خلال 48 ساعة فقط سوف يبدأ فصل الشتاء جغرافيا، ونشهد انخفاضا في درجات الحرارة بين 21-25 درجة مئوية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، في حين تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 8-12 درجة، ويسود طقس بارد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى زيادة فرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة بداية من أول أيام فصل الشتاء، مصحوبة بالأمطار بين متوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم 18-12-2022 ، ما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 25 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20