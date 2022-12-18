خادمة تسرق مشغولات ذهبية من فيلا قبطان بحري في الشيخ زايد

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، اليوم الأحد، ملابسات بلاغ قبطان بحري بشأن سرقة مشغولات ذهبية من فيلا محل سكنه في مدينة الشيخ زايد.

وأفادت التحريات بأن صاحب البلاغ، 70 عامًا، أبلغ بـ سرقة «توينز، وخاتم ألماظ، وسلسلتين، وأنسيال ذهب، وجهاز تابلت، وساعة من ماركة رولكس» من غرفة نومه، متهمًا خادمة تعمل لديه لم تتمّ الـ20 عامًا بارتكابها للواقعة.

ودلت التحريات على تواجد المشكو في حقها بمحافظة الغربية، وبإيفاد قوة أمنية إلى مكان، ضٌبطت وبحوزتها «الساعة وإينسال»، واعترفت ببيعها باقي المسروقات لدى صاحب محل مشغولات ذهبية، سيئ النية، والذي اشتراها بمبالغ لا تعادل قيمتها الحقيقية، وأٌخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.