قناة الحياة تعرض تقريرا عن افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

عرض برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر».

وفي إطار تحقيق هدف الوصول إلى هدف صعيد بلا سرطان، تم افتتاح المرحلة الرابعة من مدرسة شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر والتي تضم عددا من الوحدات التي تزيد من تميز المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مثل وحدة العناية المركزة للأطفال ومجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية.

بجانب وحدة للغسيل الكلوي مخصصة للتعامل مع سرطان الأطفال، بالإضافة إلى قسم داخلي للأطفال المصابين بالسرطان يضم حجرات لعزل الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة وقسم علاج اليوم الواحد بالإضافة إلى افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال وهي وحدة متخصصة في تأهيل الأطفال ومتابعة النشاط الحركي لهم.