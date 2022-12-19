وزير الري يتابع مشروعات المياه ضمن برنامج «نُوَفِّي»: نستهدف استدامة الموارد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، قائلًا إنَّ محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، إذ يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأضاف وزير الري، أنَّه يتمّ تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجها ويدعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.

مشروعات المياه تحت مظلة برنامج «نُوَفِّي» تهدف لتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ

وأوضح «سويلم» أنَّ مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج «نُوَفِّي» تتضمن عدداً من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية...وغيرها.

مواصلة العمل في مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى

وأضاف وزير الري، أنَّ الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكل المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

جدير بالذكر، أنَّ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضًا المساهمات المحددة وطنياً، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.