تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني بداية يناير المقبل

تزامنا مع بدء صرف معاشات شهر يناير 2023، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير المقبل 2023 سيكون 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه في شهر يناير المقبل 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه بدءا من يناير المقبل 2023، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

رفع الحدين الأدنى والأقصى وفقا لقانون التأمينات

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن قرار رفع الحدين الأدنى وكذلك الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يتم وفقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية

وأكدت التأمينات أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد، وعمال البناء وعمال المحاجر والملاحات وكذلك عمال المخابز البلدية والصيادين، وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.