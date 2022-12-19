إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة نقل ومركبة «توك توك» بأحد الطرق الفرعية بمحافظة بني سويف، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم سيارة نقل و«توك توك» في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة «توك توك» بأحد الطرق الفرعية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووجه مدير الأمن بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التخصصي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إصابة كلا من «عويس.س.ع»، 33 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في العمود الفقري، وجروح وسحجات متفرقة، و«أشرف.ص.م»، 50 عامًا، بكدمة شديدة في الفخذ، وجروح وسحجات بالوجه، ويتلقيان العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي، و«محمود.م.أ»، 18 عامًا، ورفض النقل إلى المستشفي وتم أخذ إقرار عليه من قبل المسعفين بذلك.