«النيل للأخبار» تستعرض جهود عمليات التطوير والتنمية في سيناء (فيديو)

استعرضت قناة النيل للأخبار، جهود الدولة لاستعادة محافظة شمال سيناء رونقها وأمنها واطمئنانها، حيث أصبحت الحياة هناك طبيعية ولا تختلف عن أي مدن مصرية أخرى، وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في حديث مباشر، إن محاور التنمية بمحافظة شمال سيناء عديدة ومتنوعة، إذ يوجد تنمية زراعية وتنمية صناعية وتعدينية، إضافة إلى محور مهم من أهم محاور التنمية وهو «التنمية المجتمعية».

مشروعات قومية لخدمة أهالي شمال سيناء

وأضاف التقرير أنّ مئات المشاريع القومية جرى تنفيذها في شمال سيناء وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية، تعمل بأيد أبناء شمال سيناء.

ولفت التقرير إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتعمير المحافظة التي تزخر بالعديد من الكنوز، وكانت الدولة شارفت على الانتهاء من مشروع تطوير ميناء العريش، حيث قال مسؤول بميناء العريش، إنّ الميناء تم تطويره بشكل شامل، لخدمة أهالي شمال سيناء، والمنظومة الخاصة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت متكاملة، كونها تتضمن 3 موانئ بالشمال، و3 بالجنوب».

ورصد التقرير، العديد من المشروعات المهمة في شمال سيناء، ومنها جامعة العريش الحكومية، كونها أدخلت الفرحة على الطلاب من أبناء شمال سيناء، إضافة لمشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد في العريش، ومحطة مياه الكيلو 17 التي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط، وتخدم العديد من مدن المحافظة والعديد من مشروعاتها القومية.