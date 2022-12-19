حبس سيدة وسائق للنصب على 5 أشخاص في 11 مليون جنيه بغرض توظيفها

قررت النيابة العامة حبس متهمين بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية وتجهيز المعامل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن المتهمين جمعا مبالغ مالية ضخمة بلغت 11 مليون جنيه، وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمين هما سائق وإحدى السيدات تم ضبطهما وخضعا لجلسة تحقيق، وجرى مواجهتهما بتحريات مباحث الأموال العامة، التي أكدت تورطهما في جريمة النصب والاحتيال وأنهما اختفيا بعد الامتناع عن رد الأرباح أو سداد الديون، وتم تقديم البلاغات من 5 اشخاص أمام المباحث، والتحريات أثبتت صحة رواية المجني عليهم.

تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال

وشرح الخبير القانوني ايمن محفوظ، المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال، لافتا إلى أن النيابة العامة سوف تحيلهما إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهما، مشيرا إلى أن عقوبتهما وفق القانون هي السجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأوضح «محفوظ» في حديثه لـ«الوطن» أن المادة 366 نصت على أن «عقوبة النصب والاحتيال على كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو مستندات الغير بالاحتيال، لسلب ثروته، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ بطرق الاحتيال، تتراوح ما بين شهر و3 سنوات».