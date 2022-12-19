مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في انقلاب تروسيكل ببني سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب 2 من أشقائه ووالدهما، واثنين آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق «باها ـ ابشنا» الفرعي بمركز بني سويف، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب تروسيكل

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق «باها ـ ابشنا» الفرعي، دائرة مركز بني سويف، أسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين من أشقائه ووالدهما، واثنين آخرين.

3 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين

تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإيداع جثة الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، فيما نقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء ضحايا الحادث

بالإنتقال والفحص تبين مصرع يوسف أبو الخير، 4 سنوات، وتم إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، واستصدار تصريح الدفن.

وتبين إصابة أشقاؤه، جنا، 7 سنوات، بكدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج بالمخ، وياسين، 6 سنوات، بجروح وسحجات، ووالدهما أبو الخير أحمد، 30 عامًا، بكدمات وسحجات.

وأصيب كلا من: مصطفى محمد محمود، 40 عامًا، فاقدا للوعي واشتباه نزيف بالمخ، ونعمة محمود قرنى، 25 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة، جاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهما داخل مستشفى بني سويف التخصصي.