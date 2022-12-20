حقيقة خروج مسلسل «الإمام الشافعي» لخالد النبوي من السباق الرمضاني 2023

تداولت العديد من الأنباء، حول خروج مسلسل «الإمام الشافعي» للفنان خالد النبوي، من السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك نظرا لكثرة التحضيرات.

خالد النبوي يواصل تحضيرات مسلسل الإمام الشافعي

ومن جهته، نفى مصدر من شركة الإنتاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما تم تداوله بشأن خروج مسلسل «الإمام الشافعي» لخالد النبوي من السباق الرمضاني 2023، وأن التحضيرات ما زالت قائمة، وأن المخرج السوري الليث حجو حدد نهاية شهر ديسمبر الجاري لبدء تصوير العمل.

وأضاف المصدر أن المخرج الليث حجو يعقد جلسات مكثفة حاليا، مع خالد النبوي وشركة الإنتاج، وذلك لإنهاء التعاقدات مع أبطال العمل، حيث يُجرى حاليًا التعاقد مع أبطال العمل الآخرين، حيث سيضم مُمثلين من جنسيات مختلفة، خاصة سوريا والأردن ولبنان وكذلك ممثلين أمريكيين.

مشاركة خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي

وفي سياق آخر، حقق خالد النبوي نجاحا كبيرا بدراما رمضان الماضي، بمسلسل «راجعين يا هوى»، الذي كان يشارك في بطولته هنا شيحة، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، جلا هشام، ريهام الشنواني، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، نور النبوي.