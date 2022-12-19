موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة.. اعرف التفاصيل

يترقب عشاق الساحة المستديرةن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدودن ضمن مباريات الجولة الثامنة من جدول منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تستعد القلعة البيضاء بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواجهة نادي حرس الحدود بقيادة المدرب طارق العشري، ويسعى نادي الزمالك خلال اللقاء إلى تحقيق النقاط الـ3، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري خاصة بعدما تعادل خلال مباراتين منذ بداية المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويأتي موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، بالجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز، غداً الثلاثاء الموافق 20 من شهر نوفمبر لعام 2022 وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود وملعب اللقاء

وتنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود، على قناة «أون تايم سبورتس»، الناقل الحصري والوحيد لبطولات الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته

يدخل نادي الزمالك، اللقاء منتشياً بتحقيق الفوز خلال اللقاء السابق أمام البنك الأهلي، خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وتحقيقه ثلاث نقاط صعبة، وتعثر النادي الأهلي أمام نادي فيوتشر وفقد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب، ليصبح الفارق نقطتين لصالح القلعة الحمراء بعد أن كان 5 نقاط، ويطمح نادي الزمالك، إلى تحقيق الفوز على حرس الحدود ومواصلة انتصاراته بالدوري المصري الممتاز، خاصة بعد تحقيقه اللقب مرتين متتاليتين خلال الموسمين السابقين.

ترتيب نادي الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بواقع 17 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلقي الهزيمة في أي مباراة، أما على الجانب الآخر يأتي نادي حرس الحدود، في المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري بواقع 3 نقاط من 7 مباريات لعبها الفريق، لم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في أربع.