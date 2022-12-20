انخفاض كبير في أسعار الذهب وضربة للسوق السوداء للعملة.. اعرف الأسباب

كشف نضال عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي، أسباب الانخفاض الكبير في أسعار الذهب والضربة التي تلقتها السوق السوداء للعملات، قائلا إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري مهمة للغاية، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، خاصة أنه كانت توجد مبالغات كبيرة فيما يخص أسعار الدولار والذهب.

مبالغة شديدة على سعر الدولار بالسوق السوداء

وأضاف «عصر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كانت هناك مبالغة شديدة خلال الفترة الماضية في السوق السوداء سواء فيما يتعلق بالعملات والذهب أو السلع الأخرى، وقرار صندوق النقد الدولي سيضع حدا للزيادة على المدى القصير، ومع الوقت سيستقر سعر الدولار.

وأكد أن السوق السوداء كان به مبالغات في أسعار صرف العملات، ومع التحسن الذي سيحدث الفترة المقبلة سيكون هناك تغير حسب قدرتنا ونجاحنا على سد الفجوة التمويلية سريعا.

خروج السلع الجمركية المحتجزة بالموانئ قريبا

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعطي إشارة إيجابية للمستثمر الأجنبي، وسيتم سد الفجوة التمويلية تدريجيا الفترة المقبلة وهذا مهم للغاية، كما أنه سيسد الطلبات على العملة الأجنبية، وخروج السلع الموجودة في الموانئ والمنافذ الجمركية ما يحدث تحسن الفترة المقبلة.

وعن أسعار الذهب، قال إن المواطنين يلجأون لشراء الذهب كنوع من الادخار، وهذه الفكرة تشابهت في 2016 و2003، ولكن في النهاية هذا السيناريو لا يحقق ما كان يرغب فيه المواطنين، متابعا: «لازم الناس تبص على اللي حصل آخر 20 سنة ودايما خلال فترة قصيرة مش بتنتهي بالشكل اللي الناس متخيلاه».