النطق بالحكم على 4 متهمين بقتل شخص في المرج بعد إحالة أوراقهم للمفتي

تستعد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، للنطق بالحكم على 4 متهمين بقتل أحد الأشخاص والشروع في قتل آخر بالمرج، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

النطق بالحكم

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، للنطق بالحكم على المتهمين بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهم.

هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي وعاشور فرج إبراهيم وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

قتل المجني عليه مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، أنّ «محمد. م، 22 عامًا، سائق»، «كريم. ط، 26 عامًا، عامل في محل قطع غيار سيارات»، «طارق. م، 25 عامًا، تباع على أتوبيس نقل عام»، «أحمد. غ، 25 عامًا، طالب في كلية الحقوق»، متهمين بقتل المجني عليه «عامر»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدوا العزم على إزهاق روح أي شخص يعكر صفو تجارتهم في المواد المخدرة.

حيازة أسلحة نارية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين أعدوا أسلحة نارية، وعلى إثرها تشاجر المتهم الأول مع المجني عليه، وأطلق وابلا من الأعيرة النارية تجاهه قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، كما شرعوا أيضًا في قتل المجني عليه «مصطفى. س»، قاصدين من ذلك قتله.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، كما أنّهم في ذات الزمان والمكان حازوا بقصد الاتجار جوهري الحشيش والهيروين.