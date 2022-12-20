رئيس «العلمين»: استثمرنا 16.65 مليار جنيه ضمن خطة المدينة للعام المالي 2021/2022

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن جهاز مدينة العلمين واصل مجهوداته خلال الفترة الأخيرة، للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالكامل؛ تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالي 2021/2022، بلغت نحو 16.65 مليار جنيه، وتمثل 33.69% من إجمالي خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن نسبة إنجاز الخطة بلغ 88.72 %، وبالنسبة لموقف قطاع المرافق بالمدينة، جاري أعمال تنفيذ شبكات المرافق المختلفة (ري - مياه - صرف صحي- صرف مطر - فرمة ترابية) بإجمالي مساحة 23500 فدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق.

الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ

وأضاف «سمير»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ، وتدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء وتوفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، وجار تنفيذ محطة كهرباء العلمين 2 المرحلة الأولى بقدرة 175 م.ف.أ، كما تم توصيل وإطلاق التيار على 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة، والتي تم تشغيلها، وجار تنفيذ 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية وبلغت نسبة تنفيذ 90%، بالإضافة إلى أنه يجري تنفيذ 24 كابل لتغذية المنطقة التراثية.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى.

نسبة الإنجاز بلغت 95%

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 95%، وجار تجهيز التشغيل التجريبي للمحطة، والانتهاء من تنفيذ 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل ل 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة، كما تم الانتهاء من تشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجار نهو خزان تكديس المياه المحلاة بطاقة 60 ألف م3/يوم وبلغت نسبة التنفيذ 76% وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، كما تم توصيل المياه المحلاة إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.