مصرع شخصين صعقا بالكهرباء في قنا أثناء عملهما بمصنع صابون

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن شخصين بعد مصرعهما، إثر إصابتهما بصعق كهربائي خلال عملهما بمصنع صابون في قرية العركي دائرة مركز فرشوط، شمال قنا.

صعق كهربائي ينهي حياة شخصين بقنا

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخصين إثر إصابتهما بصعق كهربائي خلال عملهما بمصنع صابون بقرية العركي دائرة مركز فرشوط.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع «س م س»، يبلغ من العمر 52 عاما، و«ع ع م»، يبلغ من العمر 17 سنة، إثر إصابتهما بصعق كهربائي أثناء عملهما بمصنع صابون دائرة مركز فرشوط، وجرى نقلهما إلى مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.