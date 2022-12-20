إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك لانفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي بنطاق المركز.

إصابة 11 شخصًا في الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان انقلاب السيارة، على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

احتجاز عدد من المصابين بالمستشفى

وجرى تقديم الإسعافات الأولية لبعض المصابين بإصابات بسيطة، والتصريح بخروجهم من المستشفى، فيما تم وضع عدد آخر منهم تحت الملاحظة الطبية، خصوصًا من احتاجوا إلى تجبيس للكسور.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.