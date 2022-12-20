الذهب يتراجع في «الصاغة» محليًا والدولار يحاصر المعدن النفيس عالمياً

استقر الذهب دون 1.800 دولار للأوقية اليوم، وظل تحت ضغط من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل وسط التزامه بخفض التضخم.

رفع سعر الفائدة يضغط على الذهب

في الأسبوع الماضي، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة معتدلة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من أنه توقع معدلًا نهائيًا بنسبة 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما هو مذكور سابقًا، وحذا حذوه البنك المركزي الأوروبي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى المزيد من الزيادات في محاولة لخفض التضخم إلى مستويات مستدامة.

توقعات الذهب 2023

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1771.03 دولار بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1707.02 دولار في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

محلياً، تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة عن أسعاره المُسجلة مساء أمس بنحو 11 جنيهاً، مسجلاً 1886 جنيه لعيار 24 الأكثر نقاءً، و1650 لعيار 21 الأكثر مبيعاً، و1414 لعيار 18، و13200 للجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21».