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ضبط 57 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات 
12:45 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57486 مخالفة مرورية متنوعة.

وتضمّنت المخالفات «10938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و421 مخالفة السير دون تراخيص، و3 دراجات نارية مخالفة، و29 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة شروط التراخيص»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات 