توكتوك يصيب 4 أشخاص بحالة اختناق في الفيوم.. السر في «العادم»

أصيب 4 أشخاص، بحالة اختناق، جراء استنشاقهم عادم صادر من «توكتوك» كان يعمل داخل منزل، في قرية الريان بمركز يوسف الصديق، حيث ملأ العادم المكان، فأصيب سكان المنزل باختناق مفاجئ.

ولاحظ باقي سكان المنزل، اختناق 4 أفراد، فاستغاثوا بسيارات الإسعاف، كما أخرجوهم للهواء الطلق، بعيدًا عن عادم التوكتوك.

بلاغ باختناق أسرة بسبب توكتوك

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمركز يوسف الصديق، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة اختناق جراء عادم توكتوك، كان يعمل داخل المنزل.

إصابة 4 أشخاص باختناق شديد

انتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان البلاغ، وتبيّنّ إصابة 4 أشخاص، بحالة اختناق شديدة داخل منزلهم في قرية الريان الجديدة بنطاق المركز، بسبب استنشاق كمية كبيرة من عادم توكتوك، وضعه صاحبه وتركه يعمل داخل منزلهم، المقيمين فيه.

نقل المصابين للمستشفى

دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ونقل المصابون الأربعة إلى قسم الاستقبال بمستشفى أبشواي المركزي، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووضعهم على أجهزة التنفس، وإعطائهم الأدوية اللازمة، لحين تحسن حالتهم والسماح لهم بالخروج.

وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.