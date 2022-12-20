المشدد 10 سنوات لعامل أجبر زوجته على توقيع إيصالات أمانة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عامل لإجباره زوجته على الإمضاء على إيصالات أمانة، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت، بأمانة سر صلاح تمام.

الواقعة في 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2021، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، عندما أقدم المدعو «إ . أ»، عامل على إجبار زوجته «إ. أ» على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات عائلية بينهما، ولكي يضمن عدم مغادرتها المنزل، فأقدمت الزوجة على تقديم بلاغ لمركز شرطة جرجا بتفاصيل الواقعة.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة للمدعو «إ . أ»، 33 عاما، عامل، تهمة إكراه المجني عليها زوجته المدعوة «إ . أ»، 38 عاما، حاصلة على معهد فني تجاري، على التوقيع على إيصالات أمانة إثر نشوب خلافات بينهما، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.