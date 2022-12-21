أستاذ دراسات مناخية: توقعوا شتاء قارس البرودة رغم تقلص الموسم

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات المناخية والبيئية، إن الطقس هو حالة يومية أما المناخ فهو حالة الطقس خلال 50 عامًا في دولة من الدول، وسط توقعات بدرجات حرارة معينة ودرجات رطوبة ورياح وأمطار، لافتًا إلى أن فصول السنة الأربعة لها ملامح عامة بكل دولة من دول العالم حسب موقعها، والقاعدة العامة تقول إنه إذا جاء صيف حار يأتي شتاء قارس البرودة والعكس.

العالم يعاني من النقيضين البرودة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة الشديدة

وأضاف سمعان في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن توقعات المناخ بالدول بدأت بالتغير لـ 1.2 مع بداية عام 1860، وهو ما يجعل العالم يعاني من النقيضين البرودة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ويؤدي إلى تقلص فصل الشتاء كثيرًا، وهو ما تشهده مصر الآن، فمصر تشهد طقس دافئ خلال الشهر الجاري ديسمبر على غير المعتاد في هذا الوقت من العام مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تشهد برودة شديدة.

شتاء قارس رغم قصره هذا العام

وأوضح أنه على الرغم من تقلص فترة فصل الشتاء والتي من المتوقع أن تنتهي خلال شهرين تقريبًا، غير أنه من المتوقع أن يكون شتاء قارس رغم تقلصه نتيجة أن الصيف السابق كان شديد الحرارة، مشيرًا إلى تأثر قطاع الزراعة بالتغيرات المناخية بصورة كبيرة، كون الزراعة تحتاج إلى المياه وإلى الطقس المناسب، فزيادة درجات الحرارة تؤثر بشدة على إنتاجية المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن كافة المحاصيل الزراعية بالعالم سوف تتأثر سلبًا بزيادة درجات الحرارة فيما عدا محصول القطنا.