ضبط معالج روحاني و3 مساعديه ضربوا شابا حتى الموت بزعم استخراج الجن من جسده

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط معالج روحاني و3 من مساعديه لاتهامهم بضرب شاب حتى الموت؛ بزعم استخراج الجن من جسده بمنطقة المرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود راضي ر» 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أماكن متفرقة من الجسم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

التحريات

وكشفت التحريات، أن الشاب المتوفى كان يعاني من مرض نفسي، لجأت أسرته إلى الاستعانة بمعالج روحاني، وبالفعل حضر و3 من مساعديه وتم تقيد الشاب والاعتداء عليه بالضرب حتى أصيب بحالة أعياء شديدة، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى ضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أيدوها واعترفوا بأنهم لم يقصدوا قتله بل كانوا يستخرجون الجن من جسده، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.