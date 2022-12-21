ضبط 5 منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص بالجيزة

نفذت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة، وبالتعاون مع أجهزة حي الطالبية وإدارة شرطة المرافق، حملة استهدفت المنشآت غير السياحية التي تمارس نشاطًا سياحيًا بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تم ضبط 5 منشآت مخالفة بشارعي الهرم وترسا، تمارس نشاطًا سياحيًا بدون ترخيص وإشغال الشارع والتسبب في إزعاج المواطنين.

تحرير محاضر للمنشآت المخالفة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الحملة جاءت تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام، وبرئاسة محمود زين العابدين مدير الإدارة العامة للسياحة وعلاء أبو زيد وكيل الإدارة والنقيب محمود عبد المنعم ضابط مرافق حي الطالبية ومندوبى رخص المحلات والقوى العاملة وشؤون البيئة وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تحقيقًا للانضباط، لافتًا إلى تحرير الأجهزه المختصة من مديرية القوى العاملة وإدارة شؤون البيئة ورخص المحلات، محاضر للمنشآت وغلقها لإدارتها بدون ترخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

فيما واصل حي الهرم حملاته للحد من الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات والارتقاء بمستوى النظافى والمرافق، وأسفرت الحملات عن الآتي:

- في القطاع الجنوبي: استجاب حي الهرم لشكاوى أحد المواطنين حيال أحد المحال المخالفة بشارع سفنكس بالمنصورية، وعلى الفور تم رفع الإشغالات ومصادرة محتويات المحل، وإزالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع اللبيني وإزالة كافة التعديات الموجودة بنهر الطريق.

- في قطاع حدائق الأهرام: واصل قطاع هضبة الأهرام حملاته حيال المحلات والمقاهي المخالفة، التي أسفرت عن رفع 2600 حالة إشغال، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريد الأتربة، وتهذيب الأشجار أمام عمارات الفردوس ورفع المخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافه والتجميل.