موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري.. اعرف القنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحة المستديرة، موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة من جدول منافسات الدوري المصري الممتاز، وتستعد القلعة البيضاء بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواجهة نادي المقاولون العرب بقيادة المدرب عماد النحاس، حيث يسعى الزمالك خلال اللقاء لمواصلة الانتصارات وملاحقة النادي الأهلي، وتقديم العروض القوية خاصة بعد الفوز على حرس الحدود برباعية مقابل لا شيء.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويأتي موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، الأحد المقبل في الخامسة مساءً، على ستاد نادي المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل المباراة التي تجمع نادي المقاولون العرب بالزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، عبر قناة أون تايم سبورتس، التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة بشكل حصري.

البحث عن الفوز

يدخل نادي الزمالك اللقاء، بحثا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، خاصة أنّه حصد الدوري لموسمين متتاليين ويرغب في تحقيق الإنجاز بحصده للموسم الثالث على التوالي، أما نادي المقاولون فيرغب في تحسين ترتيبه في الدوري بعدما أخفق في الفوز بـ5 لقاءات منذ انطلاق البطولة.

ترتيب الزمالك والمقاولون بالدوري المصري

يحتل نادي الزمالك وصافة جدول الدوري المصري بـ20 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات، وتعادل في 2 ولم يتلق الهزيمة حتى الآن، بينما يحتل نادي المقاولون المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ10 نقاط من 7 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.