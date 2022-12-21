حالات لم يطبق عليها إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان».. لمدة 3 أشهر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%)، من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، وذلك اعتباراً من الخميس الماضى، الموافق 15/12/2022، ولمدة 3 أشهر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وحالات الإستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

شروط الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»

1- يشترط الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

2- يشترط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

حالات الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»

1- للحالات السارى تخصيصها.

2- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

حالات لم تستفد من إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»

1- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

2- لا تسري هذه التيسرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم من حين لآخر بطرح عدد كبير من قطع الأراضي والوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمجابهة استغلال السماسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية داخل المدن الجديدة.