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«الداخلية» تحرر شابا من الاختطاف.. وتضبط المتهمين في البحيرة

كتب:

محمد بركات
12:02 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
المتهمون

المتهمون

كشفت أجهزة الأمن  ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من (قائد سيارة نقل بمقطورة محملة بحفار) بأنه أثناء توقفه بدائرة المركز وبرفقته "سائق حفار" قام مجهولين بالتعدى على مرافقه وإقتياده داخل ميكروباص ولاذوا به هاربين.

 

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة  توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك لوجود خلافات بين شقيق المجنى عليه وأحد المتهمين، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، حيث قاموا بتتبع الحفار الخاص بوالد المجنى عليه أثناء نقله بإحدى سيارات النقل بطريق ( القاهرة - الإسكندرية الصحراوى) وقاموا بإقتياد المجنى عليه داخل ميكروباص ملك وقيادة أحدهم وتوجهوا لمنزل أحدهم، وعقب وصولهم قاموا بالإتصال بشقيق المجنى عليه وقرروا له بقيامهم بخطف شقيقه لحين حضوره ووالده لحل الخلاف.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة صوت - سلاح أبيض) وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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