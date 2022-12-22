أستاذ طرق: البنية التحتية ساهمت في إحداث التنمية الشاملة بجميع القطاعات

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الدولة اهتمت منذ عام 2014 بقطاع النقل بشكل عام، إذ أن قطاع النقل يشمل مشروعات النقل البري ومشروعات الطرق والكباري، إضافة إلى مشروعات النقل «السككي، البحري، والنهري»، لافتًا إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة في جميع المشروعات بالتوازي.

إنشاء الطرق لدعم المشروعات التنمية المستدامة

وأضاف «مهدي»، في حوار على فضائية dmc، أن الدولة اهتمت بقطاع النقل البري منذ 2014، باعتبار الطرق وقطاع النقل بشكل عام أهم دعم لمشروعات التنمية المستدامة، كالتنمية العمرانية، الاقتصادية، السياحية، الزراعية والصناعية، مؤكدًا أن التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات لم تكن لتتم دون تنمية مشروعات الطرق وإقامة بنية تحتية قوية: «البنية التحتية ساهمت في إحداث التنمية الشاملة بكافة القطاعات».

البنية التحتية ساهمت في الانتشار الأفقي للسكان

وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن المواطنين كانوا قبل عملية التنمية يسكنون بـ6% فقط من مساحة مصر، وبقية المساحة، كانت غير مأهولة بالسكان لعدم وجود شبكة الطرق والخدمات والمرافق والبنية التحتية الأساسية، وهو ما كان يمثل مشكلة خاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلد، حيث تشهد ولادة 2.5 مولود بالعام الواحد، مشيدًا بما تقوم به الدولة من جهود لإقامة البنية التحتية لكي يكون هناك انتشار أفقي للسكان يستوعب الزيادة السكانية.