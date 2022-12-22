أسامة ربيع: لا أحد يستطيع أن يمس حبة رمل في قناة السويس

أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تتمتع بسيادة مصرية ومملوكة للمصريين، ولا يوجد أي تدخل أجنبي، فهي قناة مصرية والدستور ضمن ملكيتها للشعب».

ربيع: قناة السويس شريان للعالم

وأضاف أسامة ربيع في المؤتمر الصحفي عن إنجازات القناة في 2022: «لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس وأصولها ولا حبة رمل فيها، فهي مجرى ملاحي وشريان حياة للعالم أجمع، وليس للمصريين فقط، لذا نقوم بالحفاظ عليها»

وأشار ربيع إلى أن أهمية قناة السويس برزت خلال اهتمام العالم أجمع بحادثة السفينة إيفرجيفن، إذ تصدر خبر الحادث جميع الصحف والقنوات الإخبارية العالمية، لافتًا إلى أن صندوق قناة السويس تقوم فلسفته على محورين أساسيين وهما الاستثمار المستدام ومواجهة الطوارئ والظروف القاهرة التي يمر بها اقتصاد العالم أجمع.

صندوق قناة السويس منفصل عنها

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن صندوق قناة السويس منفصل تمامًا عن قناة السويس، إذ إنه لا يوجد شيء سيذهب من قناة السويس للصندوق، فأصولها لن تمس، مشيرًا إلى أن ميزانية الهيئة لا تمس ميزانية الدولة، وهو ما يؤكد أن الهيئة لا يمكن أن تأخذ أصلا من أصول القناة لتضعه بالصندوق، ولا يمكن أخذ مبلغ من المحدد أو من المقرر للدولة في الموازنة العامة ويتم وضعها في الصندوق، فهذا الأمر لا يوجد به نقاش.