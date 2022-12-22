إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بقنا

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الطويرات بدائرة مركز قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بلاغ بحادث قنا

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد باصابة 6 مواطنين في تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الطويرات بالطريق الصحراوي الغربي.

وجرى نقل المصابين الي مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 4 مواطنين في حادث بأبوتشت

وكان 4 أشخاص، أصيبوا عصر اليوم الخميس، في حادث تصادم موتوسيكلين مع سيارة على طريق قرية القلعية مركز أبوتشت.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين مع سيارة على طريق قرية القلعية في مركز أبوتشت.

وأسفر الحادث محسن عبده محمد، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعرفات على محمد 42 عاما، كدمات بالجسم وعبد الله محمد عبد الرحيم، 46 عاما، كدمات بالجسم، ومحمد عبد الرحيم 42 عاما، مصاب كدمات بالجسم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.