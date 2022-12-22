جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بمدارس السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، والتي تنطلق يوم الثلاثاء 10 من يناير 2023 وذلك للمدارس الرسمية واللغات.

الامتحانات تبدأ في التاسعة صباحا

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، بدء الفترة الأولى من اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك على النحوالتالي:

المواد التي لا تضاف إلى المجموع

الثلاثاء 10 يناير، امتجان مادة المواطنة وحقوق الإنسان، فترة أولى لمدة ساعة واحدة، والفترة الثانية كمبيوتر وتكنولوجيا.

الخميس 12 يناير للتربية الدينية فترة أولى، مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا صناعة وإدارة أعمال لمدة ساعة واحدة.

المواد التى تضاف إلى المجموع

الأحد 15 يناير: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات ولغة أجنية ثانية لمدة ساعتين فترة ثانية.

الثلاثاء 17 يناير: فترة أولى أحياء لمدة ساعتين والفترة الثانية فلسفة لمدة ساعتين.

السبت 21 يناير: جبر وتفاضل وحساب مثلثات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات وكيمياء لمدة ساعتين.

الإثنين 23 يناير: تطبيقات رياضية لمدة ساعتين ونصف وجغرافيا لمدة ساعتين.

الأربعاء 25 يناير: فترة أولى فيزيا فترة أولى لمدة ساعتين، وعلم نفس فترة ثانية مدة اللجنة ساعتين.

وحددت مديرية التربية والتعليم امتحان مادة التربية العسكرية يوم الأربعاء 28 ديسمبر في تمام التاسعة صباحًا، وأن تجرى امتحانات العملي كمبيوتر وتكنولجيا المعلومات والزراعة والصناعة وفق ما تحدده كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية.

ويتم اجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا (التربية الفنية ووالتربية الموسيقية وغيرها) قبل نهاية الفصل الدراسى الأول.

وأشارت المديرية أن التربية الرياضية منهج دراسي يجري له تقييم عملي قبل نهاية الفصل الداسي الأولولفتت على ان تشتمل الورقة الغمتحانية على أسئلة إختيار من متعددة بنسبة 85 % باستخدام التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15 % يجيب عليها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا ويتولى مدير الإدارة التعليمية الاشراف على اعداد الجداول واجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة وفقا للكتاب الدورى رقم 49 لسنة 2022.