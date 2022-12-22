الآلاف يشيعون جثمان الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي «صور»

شيع الآلاف من الأقباط الأرثوذكس، جثمان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت، وتوابعها إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلوات التجنيز بمقر بدير الأنبا بضابا.

وجرى تشييع جثمان الأنبا كيرلس إلى مثواه الأخير بالقبر الذي جرى تجهيزه بمقر الدير، بحضور الآلاف الذين توافدوا منذ الصباح للمشاركة في أداء صلاة التجنيز لتوديعه إلى مثواه الأخير، ومن ضمن الحاضرين أسقف نقادة وقوص الأنبا بيمن عضو المجمع المقدس.

وكانت مطرانية نجع حمادي، أصدرت بيانا، قالت فيه: «بقلوب يملؤها الرجاء نزف إلى الأحضان السماوية الروح الطاهرة للأنبا كيرلس بعد احتمال المرض».

جدير بالذكر ان الأنبا كيرلس يعد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، وترهبن فى 17 أكتوبر 1973م وهو أحد رهبان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسمي باسم القمص انطونيوس الأنبا بولا.

ورسم أسقفا فى 29 مايو 1977 على مدن نجع حمادي، وأبو تشت، وفرشوط، وبهجورة، كما خدم فى مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكان عضواً بلجنة الرعاية والخدمة، وعضواً بلجنة الطقوس، في عهد البابا شنودة الثالث.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارا بشان الأنبا كيرلس عقب اجتماعه مع مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي،نتيجة مرض الأب الأسقف بتشكيل لجنة ثلاثية ـ وهم الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول رئيس دير المحرق، لإدارة الايبارشية ومساعدة الأنبا كيرلس، فى الإشراف على ايبارشية نجع حمادي.