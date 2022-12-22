طارق السيد: مواهب «كابيتانو مصر» مبشرة.. وهيبقوا نجوم كبار

سلط برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON» مهارات اللاعبين الشباب خلال التمرينات التي يؤدونها، ولا سيما على حراسة المرمى والتي يقودنهم الكابتن عبدالواحد السيد.

وقدمت سارة حسنين نصائح للاعبين الشباب، قائلة لهم: «أهم حاجة لما تستلم الكورة عينك تستلم الكورة وتلف تضرب علطول».

وأشاد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، بالمواهب التي شاهدها من قبل اللاعبين، قائلا: «فيه مواهب كويسة وأولاد مبشرة وبإذن الله يطلع منهم نجوم كبار، وطارق السيد بيتميز بعينه الكويسة».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.