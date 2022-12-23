ضبط 3 أشخاص بالقاهرة تعدوا على مالك شركة بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوجود استغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

سرقة سيرفر الشركة

وبالانتقال والفحص تم لقاء مالك الشركة محل البلاغ وتبين إصابته بجرح غائر في الرأس، وقرر تضرره من 3 أشخاص، لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدي عليه بالضرب وسرقة جهاز حاسب آلي «لاب توب»، خاصته لوجود خلاف بينه وبين أحدهم حول فض الشراكة بينهما، وقيامه بإنشاء الشركة محل البلاغ بمفرده في ذات المجال وسرقة السيرفر الخاص بشركة أحدهم.

ضبط المتهمين

ولدى قيامه بالاستغاثة حاولوا الهروب وتمكن من ضبطهم بمساعدة الأهالي، وضبط بحوزة أحدهم «حبل - لاب توب - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.