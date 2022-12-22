«الداخلية» تضبط 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في باب الشعرية

نجحت الداخلية في ضبط تسعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (9 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- مُستأجرة لأحدهم" بأحدى العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق ٧ أمتار وكذا أدوات التنقيب.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.