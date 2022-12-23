سقوط أمطار متفرقة بالقليوبية.. والدفع بفرق الطوارئ لرفع المياه

تعرضت عدة مناطق بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات كسح المياه من الشوارع، لرفع تجمعات مياه الأمطار.

القليوبية تعلن الطوارئ بسبب الأمطار

وأعلنت محافظة القليوبية، حالة الطوارئ، إذ أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

الاستعدادات لمواجهة الأمطار بالقليوبية

وكانت محافظة القليوبية، قد أنهت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء وسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق، منعًا لوقوع أية كوارث وحفاظًا على السير الطبيعي للحركة المرورية بشوارع المدن والقرى.

وتابعت الشركة جاهزية المحطات وطلمبات الروافع وشبكات تصريف مياه الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، بالإضافة الى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار.

كما جرى إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.